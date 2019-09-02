РИАМО – 2 сен. Банк России предложил передать функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра правительству РФ, сообщает в понедельник РИА Новости.

Ранее в закон о техосмотре внесли изменения. Согласно им, теперь обязательна фотофиксация диагностики машины с указанием геолокации и времени. Операторы должны провести переаккредитацию до середины следующего года. РСА должен проверить пункты техосмотра – ко второй половине 2021 года необходимо проверить всех операторов. Сейчас их более 5 тысяч.

«В Банке России считают, что у РСА нет «фактических и финансовых возможностей» провести такие проверки в срок», — говорится в сообщении.

По мнению регулятора, все может привести к тому, что автомобилисты не будут оформлять диагностические карты, необходимые для покупки полиса ОСАГО. Это приведет к дестабилизации рынка.

РСА же ищет необходимые пути, чтобы решить проблему без передачи полномочий. До этого союз направил в Банк России, Минфин, Минэкономразвития и правительство РФ предложения по урегулированию вопроса. Так, союз предложил увеличить переходный период для подтверждения аккредитации до 2 лет. Таким образом, период проверки увеличится до середины 2022 года.