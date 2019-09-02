РИАМО - 2 сен. В ходе избирательных кампаний в Подмосковье члены комиссий будут использовать мобильное предложение информационной системы, которое позволит собирать данные по явке и даже обеспечивать безопасность, сообщил на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Новшеством этой кампании является наша информационная система, которую мы разработали и используем уже не первый год. Это мобильная версия приложения для наших членов избирательной комиссии. Это позволит нам собирать явку на избирательном участке, <...> учитывать, кто из наблюдателей пришел или не пришел на избирательный участок, мы будем точно знать, сколько проголосовало за определенный период времени», - сказал Березкин.

Он добавил, что для безопасности приложение поддерживает тревожную кнопку. После нажатия на кнопку к члену избирательной комиссии сразу же подойдет сотрудник полиции, или сообщение передастся на пост в дежурную службу.

По словам Березкина, такие приложения будут работать на каждом избирательном участке. Помимо этого, на выборах будут задействованы 420 комплексов обработки избирательных бюллетеней нового образца. Также на 1075 участках будет использоваться специальное оборудование, которое защитит и ускорит работу с итоговыми протоколами.

Выборы в единый день голосования, 8 сентября, пройдут в 31 муниципалитете Подмосковья.