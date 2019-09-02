РИАМО - 2 сен. На автобусной остановке в Орехово-Зуеве произошла ссора между двумя мужчинами, результатом конфликта стала поножовщина, пострадал один человек, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«1 сентября в 00:30 с автобусной остановки на улице Кирова в Орехово-Зуеве бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1987 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1987 года рождения. Преступление было совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений в ссоре.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».