РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 2 сен. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных поздравил с Днем знаний учеников недавно открывшегося филиала лицея №3 имени Героя Советского союза Ю.П. Максимова, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Помимо Двойных, на торжественной линейке присутствовали первый заместитель главы Домодедова Марина Ведерникова, городской прокурор горокруга Василий Антонов-Романовский, начальник управления МВД Домодедова Юрий Бойко.

«Я с огромной радостью хочу всех поздравить с Днем знаний. Хочу пожелать в этом году новых побед и новых открытий нашим ученикам», – сказал Двойных.

Он также отметил, что сегодняшняя линейка проходит на территории самого современного школьного здания в стране.

«Хочу пожелать всем успешного учебного года, еще раз поблагодарить наших учителей, тех, кто дает нам путевки в жизнь и, конечно, пожелать всего самого доброго», – добавил Двойных.

Новая школа на 275 мест, которая недавно открылась на улице Советская, позволила ликвидировать вторую смену в домодедовском лицее №3. Директор строительной компании «Мособлстройтрест №11», которая занималась возведением здания школы, Алексей Дмитриев также поздравил учащихся.

«Хотелось бы сказать, что у вас перспективы впереди большие, очень многое сегодня у вас произойдет, и дальше вам придется учиться, стараться. Успехов вам больших в этом труде!» – сказал Дмитриев.

Ранее Двойных поздравил учащихся гимназии №5.