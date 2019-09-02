РИАМО - 2 сен. В День российской гвардии, 2 сентября, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пожелал подмосковным росгвардейцам крепкого здоровья и успехов в службе на благо России, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Спикер парламента напомнил, что Российская гвардия, созданная Петром Первым из Преображенского и Семеновского полков, героически проявила себя в первых же сражениях Северной войны.

«Она и сейчас служит предметом гордости, эталоном мужества, доблести и чести для всех нас», – подчеркнул Брынцалов.

По его словам, в течение всего своего боевого пути служащие росгвардии демонстрировали высокий профессионализм, беззаветное служение Отечеству и любовь к своей Родине.

«И в петровские времена, и в годы Великой Отечественной войны, и в горячих точках нашего времени гвардия всегда на деле доказывала, что по праву считается элитой Вооруженных Сил», — добавил Брынцалов.

Служащий получает гвардейское звание как награду за героизм и мужество, признание особых заслуг. Поэтому для нынешних солдат и офицеров служба в таких подразделениях — особая честь.

«Поздравляю вас с праздником, желаю ветеранам-гвардейцам крепкого здоровья, а молодому поколению — успехов в службе на благо России!», – заключил Брынцалов.