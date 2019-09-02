РИАМО - 2 сен. В Западном округе столицы в рамках программы реновации начался переезд жителей дома №36 на улице Лобачевского в новостройку на Ленинском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, дом на Ленинском проспекте, 134, стал уже 11-м, куда переселяются участники программы на западе города.

«С апреля 2018 года, когда началось переселение первых домов в Западном административном округе Москвы, город передал под заселение 11 новостроек с квартирами, где уже проведена внутренняя отделка по стандартам, утвержденным столичным правительством», - сказал Левкин.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в минувшую пятницу сотрудники ведомства вручили семьям 80 писем с предложениями равнозначного жилья.

«За выходные в центре информирования граждан сотрудники департамента городского имущества приняли от 14 семей из дома 36 на улице Лобачевского первые согласия на переезд в новостройку на Ленинском проспекте, дом 134. Семьи, выбравшие квартиры, уже могут приступить к оформлению необходимых документов», - добавил Гаман.

В свою очередь Левкин добавил, что переселение жителей в указанном квартале продолжится.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрано 345 стартовых площадок.