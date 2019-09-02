РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 сен. Первые звонки прозвенели в понедельник во всех образовательных учреждениях Балашихи, в День Знаний школьникам и педагогам пожелали вдохновения и новых открытий, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В понедельник в школах округа прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Традиционная линейка состоялась и в школе №17 в микрорайоне Салтыковка. Ее посетила представитель отдела социально-экономического развития администрации Балашихи Светлана Рожкова, которая поприветствовала школьников, педагогов, родителей и всех гостей. Также она передала слова поздравления от главы муниципалитета Сергея Юрова.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем знания и началом учебного года! С этого дня для каждого из вас начинается трудная, но увлекательная дорога. Особая роль на всем жизненном пути принадлежит учителям, ответственность за обучение и воспитание молодого поколения требует от педагогов постоянного проявления высоких качеств – доброты силы, мужества и самопожертвования», – сказала Рожкова.

От имени Сергея Юрова она пожелала в новом учебном году учителям вдохновения в творчестве и профессиональных успехов, а всем ребятам – новых открытий, интересных встреч и исполнения всего задуманного.

Директор школы Елена Ухова рассказала, что в День знаний для детей пройдут классные часы и тематические уроки под названием «Урок Победы в День знаний», ведь в 2020 году наша страна отметит великую дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Для маленьких школьников старшеклассники школы №17 устроили музыкальный праздник, а ученики 11 класса сказали слова напутствия первоклашкам и поблагодарили ветеранов ВОВ за мир на земле и свободу, которую они подарили каждому из нас.

А в завершении мероприятия, по традиции, для все учеников прозвучал первый звонок, который пригласил всех на первый урок в родную школу.

Школа №17 является одной из старейших в Балашихе. Больше 100 лет насчитывает история учебного заведения. Школа растет и развивается, а сплоченный коллектив педагогов помогает каждому ребенку раскрыть свой талант.