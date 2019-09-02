РИАМО - 2 сен. В Московском регионе первая неделя осени будет теплой, сначала будет без осадков, а затем ожидаются небольшие дожди, в течение недели сохранится высокое атмосферное давление, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Всю рабочую неделю фон атмосферного давления в центре России сохранится высоким, но произойдет смена антициклонов, что и станет причиной увеличения облачности и отдельных небольших дождей», – говорится в сообщении.

Третьего сентября в Подмосковье и Москве будет без осадков. Ночью в столице – плюс 13-15 градусов, по области – 12-17. Днем в Москве – 24-26, в Подмосковье – 22-27. Это выше нормы почти на 5 градусов.

Небольшие дожди ожидаются местами вечером 4 сентября. Температура в мегаполисе ночью составит 13-15 градусов, в области – 12-17, днем в Москве – 23-25, в Подмосковье – 22-27.

«В четверг и в пятницу при переменной облачности также местами не исключены небольшие кратковременные дожди, и станет на пару градусов прохладнее и ночью, и днем», – добавляется в материале

При этом температура останется выше нормы и будет соответствовать началу августа.