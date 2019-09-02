РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 сен. В подмосковном Подольске автомобиль Ford перевернулся на крышу в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

Авария произошла в понедельник около 12:40 на выезде на улицу Стекольникова.

«Автомобиль Citroen выезжал из дворов, а в это время по встречной полосе ехал автомобиль Ford Focus. В результате столкновения автомобиль Ford перевернулся на крышу. Пострадавших нет», – сказал очевидец.

Он отметил, что данный промежуток дороги перекрыт. На месте работают сотрудники ГИБДД.