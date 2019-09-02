РИАМО - 2 сен. В Москве выставили на аукцион объект под строительство образовательного учреждения общей площадью примерно в 569,2 квадратных метра, начальная стоимость лота составила 48,1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Инвесторам предлагается приобрести объект под образовательное учреждение площадью 569,2 квадратных метра в Замоскворечье. По итогам торгов будущий владелец здания сможет открыть частную школу в пределах Садового кольца. Востребованная локация и район с высокоразвитой инфраструктурой позволяют говорить о том, что спрос на объект у инвесторов будет высоким», - сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Предлагаемый инвесторам объект находится по адресу: район Замоскворечье, улица Люсиновская, дом 31, строение 6. Буквально в 10 минутах ходьбы от него находится станция метро «Добрынинская». Кроме того, школа, которую планируется возвести на объекте, отлично впишется в уже существующую инфраструктуру — ЖК, дошкольные и медицинские учреждения.

Эксперты назвали стоимость объекта адекватной, соответствующей среднерыночным ценам в сфере недвижимости Москвы.

«Начальная цена выставленного объекта приемлема: помещения первого этажа под ритейл оцениваются в около 100 тысяч рублей за квадратный метр в конкурентном пространстве. Однако стоит помнить о том, что, помимо основных инвестиций, инвестору потребуется провести ремонтные работы в помещении», - прокомментировала директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова.

Заявки на участие в торгах можно подавать до 3 октября, а сам аукцион состоится 9 октября.