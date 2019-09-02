РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. В подмосковных Люберцах определили подрядчика для строительства школьного корпуса на 200 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По итогам проведения аукциона на строительство учебной пристройки к зданию Кадетской школы в городском округе Люберцы контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Строительный Холдинг Тезис». Согласно проектной документации, новый корпус на улице 3-е Почтовое отделение будет предназначен для обучения начальных классов», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он добавил, что в пристройке предусмотрели все необходимые помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, питания, медицинского сопровождения школьников.

На прилегающей территории проведут работы по благоустройству и комплексному озеленению.

«Ввести школьный корпус в эксплуатацию планируется в 2020 году», – отметил Тагиев.

Строительство пристройки осуществляется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется из средств бюджета.