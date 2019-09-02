РИАМО – 2 сен. Неизвестный похитил автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 2,2 миллиона рублей от дома в деревне Щекотово Волоколамского городского округа, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«1 сентября в 10:50 в дежурную часть ОМВД обратился мужчина 1984 года рождения с заявлением о том, что с 22:00 31 августа до 10:30 1 сентября от дома на улице Центральной в деревне Щекотово Волоколамского городского округа неизвестный похитил автомашину Toyota RAV4 2018 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 2,2 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».