РИАМО - 2 сен. Рост числа пассажиров отмечают на железнодорожной сети, в том числе и на Московском центральном кольце, где с начала 2019 года перевезено 93,2 миллиона пассажиров, сообщается на официальном сайте РЖД.

«По Московскому центральному кольцу (МЦК) с начала 2019 года перевезено 93,2 миллиона пассажиров, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - говорится в сообщении.

МЦК запустили 10 сентября 2016 года, с того дня его услугами уже воспользовались более 360,1 миллиона пассажиров. Пик пришелся на 3 апреля 2019 года — в этот день на Московском центральном кольце зафиксировано почти 562 тысячи человек.

«По оперативным данным, в августе 2019 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено почти 108,3 миллиона пассажиров, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено около 94,3 миллиона пассажиров (плюс 9,9%), в дальнем следовании – почти 14 миллионов пассажиров (плюс 4,3%)», - добавляется в материале.

Всего с января по август текущего года на сети РЖД перевезено 791,6 миллиона человек, при этом большую часть (711,1 миллиона) составляют пассажиры пригородного сообщения.