РИАМО - 2 сен. За прошедшие сутки сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве нашли двух потерявшихся детей в Зеленограде и Юго-Восточном округе столицы, сообщается на сайте силового ведомства.

«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение, что в районе Батайского проезда потерялся пятилетний ребенок. Спустя 20 минут на Новочеркасском бульваре сотрудники заметили подходившего под описание мальчика – как оказалось, во время уличной прогулки он отошел от бабушки и потерял ее из вида», – говорится в сообщении.

Через некоторое время в Зеленограде в правоохранительные органы обратилась женщина с аналогичным сообщением – ее сын исчез во время прогулки около торгового центра на Панфиловском проспекте.

Примерно через час сотрудники вневедомственной охраны нашли ребенка с велосипедом, подходившего под описание.

Найденных детей передали родителям.