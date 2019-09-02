РИАМО – 2 сен. На Земле в конце этого месяца ожидается средняя магнитная буря, она может негативно повлиять на самочувствие людей, сообщается на сайте «Метеовести».

В понедельник в околоземном пространстве произошла магнитная буря уровня G1 - слабая. В ближайшие дни геомагнитная обстановка стабилизируется и будет спокойной до конца месяца.

«Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября», — говорится в сообщении.

Магнитные бури вызывают сбои в работе техники и могут негативно влиять на самочувствие людей. Рекомендуется на это время исключать сильные физические и умственные нагрузки, пересмотреть рацион питания – пить больше воды и снизить потребление соли.

Однако важнее всего не зацикливаться на мыслях о магнитных бурях, так как волнение может серьезнее сказаться на здоровье сердца, чем само природное явление.