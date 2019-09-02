РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 сен. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил учащихся Подольска с новым учебном годом на торжественной линейке в школе №32, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в школах округа прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Всего в текущем году в школах Подольска начнут занятия свыше 5 тысяч первоклассников, а за парты сядут более 44,8 тысяч школьников. Так, школьный звонок прозвенел в этот день и в школах микрорайона Кузнечики.

«На День знаний в школе №32 микрорайона Кузнечики поздравить учащихся, родителей, учителей с началом учебного года приехал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он пожелал ребятам успехов и доброго пути! Слова поздравлений прозвучали также от начальника территориального управления в микрорайоне Кузнечики Евгения Патрушева и директора школы №32 Светланы Тухватулиной», – говорится в сообщении.

В текущем году Подольск вошел в топ-10 муниципалитетов по результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников. Учащиеся из городского округа завоевали в прошедшем учебном году 105 победных и призовых мест в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 10 учащихся были приглашены на заключительный этап олимпиады, двое из них стали призерами заключительного этапа.