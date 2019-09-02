РИАМО - 2 сен. В первый учебный день центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) совместно со столичной Госавтоинспекцией провели ежегодную образовательную акцию «Снова в школу» у десятка городских учебных заведений, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

«Начался новый учебный год, дети пошли в школу. Многие школьники-подростки начинают преодолевать ежедневную дорогу до учебного заведения без сопровождения взрослых – и не всегда соблюдают принципы безопасного поведения на дороге. Поэтому в первые учебные дни очень важно напомнить и детям, и взрослым о правилах поведения на дороге, чтобы они были в безопасности», – говорится в сообщении.

Активисты совета молодежи ЦОДД совместно с сотрудниками ГИБДД вручили юным участникам дорожного движения несколько тысяч книжек с правилами дорожного движения и световозвращающих браслетов, а также воздушных шаров для праздничного настроения.

Родителям, в свою очередь, напомнили основные правила дорожного движения и раздали информационные листовки.