РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. На Ломоносовской стене гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск Подольска изобразят картину Ильи Глазунова «Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию», сообщил «РИАМО в Подольске» педагог гимназии Павел Красновид.

К новому учебному году на втором этаже гимназии имени Подольских курсантов обустроили Ломоносовскую стену с бюстом Михаила Ломоносова и цитатой из его оды. Планируется, что стена будет состоять из двух элементов, одним из которых станет изображенная картина Ильи Глазунова «Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию».

«На стене вторым планом будет размещена картина «Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию», на которой представлены портреты основных деятелей нашей страны с самого ее зарождения до середины 20-го века. Изображение будет нанесено в виде фотообоев. Отмечу, что данная картина уже откопирована для нас в высоком разрешении и распечатана», – сказал Красновид.

Размер картины будет 260 сантиметров в высоту и 636 сантиметров в ширину.

«Мы надеемся, что данная стена будет мотивировать детей на изучение наук, а также на занятия культурой и искусством», – добавил Красновид.

Он отметил, что завершить работы по нанесению изображения планируют в текущем году.