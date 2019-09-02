РИАМО - 2 сен. Начавшийся учебный год отметился рекордной для истории столичного образования цифрой в 1,5 миллиона учеников, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил подрастающее поколение с Днем знаний, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

В этом году в образовательных учреждениях столицы будут обучаться 1,508 миллиона детей. В детсадовские группы пойдут 463 тысячи малышей в возрасте до семи лет.

«Местами в дошкольных группах обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте от двух лет шести месяцев до семи лет, в большинстве районов – начиная с двух лет четырех месяцев», — говорится в сообщении.

В школы зачислено 1,045 миллиона детей, в числе которых 112 тысяч первоклассников. 92% родителей предпочли отправить своего ребенка в школу в районе проживания. В материале отмечается, что это говорит о доверии к компетентности городской системы образования.

В летние месяцы 2019 года был проведен текущий ремонт 2,5 тысяч зданий школ и дошкольных групп. Также облагородили пространство вблизи 349 учебных заведений.

Во всех общеобразовательных учреждениях Москвы дети смогут полноценно питаться. За счет бюджетных средств в заведениях будут обеспечены завтраки для учеников 1-4 классов, завтраки и обеды для учащихся из многодетных и социально незащищенных семей, а также обеды для студентов колледжей.

Во всех заведениях образования обеспечена безопасность для детей и сотрудников. Абсолютно все учреждения оборудованы круглосуточными постами охраны, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова подразделений Росгвардии, а также системами автоматических противопожарных сигнализаций.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин приехал в школу №1560 «Лидер» на улице Мневники и поздравил ребят с началом нового учебного года.

«Поздравляю московских школьников, их родителей, педагогов с Днем знаний. Успехов, друзья», – сказал Собянин.

Школу №1560 «Лидер» основали в 1997 году. Сейчас она представляет собой крупный образовательный комплекс, в состав которого входят шесть школьных зданий и 11 зданий для дошкольников. В школе обучаются 4870 человек, в том числе 1620 дошкольников и 3250 школьников.

Для развития творческого начала, а также формирования стремления к профессиональному самоопределению в школе реализуются образовательные проекты «Инженерный класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе» и «IT-класс в московской школе». Также школа №1560 участвует в проектах «Математическая вертикаль», «Профессиональное обучение без границ», «Эффективная начальная школа» и «Московская электронная школа».

В 2018 году школа стала участником пилотного проекта создания «Школы старшеклассников» – приспособления одного из учебных корпусов для обучения учеников старших классов.

В школьном корпусе по адресу: улица Мневники, №14, корпус 1 провели ремонтные работы, в ходе которых здание модернизировали, оснастили высокотехнологичными учебными лабораторными комплексами, оборудованием для инженерного и медицинского классов.

На базе школы работают 205 кружков и секций дополнительного образования, в которых занимаются 4197 человек.

В 2018/2019 учебном году школа №1560 выпустила 182 одиннадцатиклассника, 14 из них получили от правительства Москвы медали «За особые успехи в обучении». Два выпускника сдали один из ЕГЭ на 100 баллов.

В школе работают 448 человек, в том числе 186 учителей, 106 воспитателей дошкольных групп и 156 иных работников. Среди учителей – два кандидата педагогических наук. Четыре преподавателя удостоены почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», 12 педагогов награждены знаком «Отличник народного просвещения», 32 учителя являются почетными работниками образования города Москвы.