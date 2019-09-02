РИАМО - 2 сен. Член совета московского отделения «Партии перемен», помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева уведомила мэрию Москвы о проведении протестной акции на проспекте Академика Сахарова 14 сентября.

«Подала новую (очередную) заявку на митинг на проспекте Сахарова. 14 сентября», – написала Вихарева в своем Telegram-канале.

Митинг, согласно заявке, должен пройти в 14:00.

«Прекращение избиений и возможность ходить по бульварам без жестких задержаний – это не то, о чем мы мечтаем», – отметила Вихарева.

Ранее власти столицы отказалась согласовывать все заявки на проведение акций 31 августа, в том числе и заявку Вихаревой. В этот день в Москве прошло несогласованное шествие в поддержку политзаключенных. По данным МВД, ее посетили 750 человек.