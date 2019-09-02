РИАМО - 2 сен. Движение транспорта у терминала В аэропорта «Шереметьево» восстановили в штатном режиме после произошедшего ДТП, из-за которого вводились временные ограничения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром в понедельник на подъезде к терминалу В со стороны Сходни произошла авария между грузовиком и легковым авто. Последствия ДТП оперативно ликвидировали, движение полностью восстановлено.

«Движение транспорта у терминала В аэропорта «Шереметьево» осуществляется в штатном режиме. Ограничений и затруднений проезда нет», — говорится в сообщении.

Автомобилистов предупредили, что в районе аэропорта возможен высокий трафик из-за того, что пассажиры возвращаются из отпуска. Пассажирам рекомендовали заранее прибывать в аэропорт и тщательнее рассчитывать время в пути.