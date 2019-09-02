РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 2 сен. Новое здание образовательного центра «Созвездие» для детей с особыми образовательными потребностями открыли в подмосковном Красногорске в понедельник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В мероприятии приняли участие глава городского округа Эльмира Хаймурзина, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, директор центра Сергей Сюрин, а также ученики и их родители.

«Это не просто школа. Здесь будут учить, лечить, учить жить. С этого года (с 2019 года – ред.) здесь деткам будут давать профессию. Набрано три группы. Мы будем готовить слесарей, парикмахеров и поваров. Надеюсь, что наши дети будут выходить отсюда в большой мир с профессией и смогут жить интересной насыщенной жизнью», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что центр принял 413 учеников.

«Хочется пожелать, чтобы в этом центре все дети и родители были счастливы и здоровы. Этот центр – гордость Красногорска и Подмосковья», – добавила Семенова.

По словам директора центра «Созвездие» Сергея Сюрина, аналогов этому образовательному учреждению в России нет.

«Надеюсь, в этом доме каждому из вас будет тепло и уютно. Вы будете получать хорошие оценки. Родители будут с улыбками встречать детей из школы», – сказал Сюрин.

По его словам, центр будет работать с 8:00 до 20:00. Здесь дети с особыми педагогическими потребностями из Красногорска и других городов области смогут получить медико-социальную и психолого-педагогическую помощь.

Здание построили за счет средств муниципального бюджета. Проект получил поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева.