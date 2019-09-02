РИАМО - 2 сен. Ссора двух мужчин в Дзержинском завершилась поножовщиной, пострадавшего с ранением живота доставили в больницу, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«31 августа в 18:38 в Дзержинском на улице. Угрешской бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина 1983 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1989 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».