РИАМО - 2 сен. В Подмосковье с 24 апреля по 30 августа в рамках подготовки тепловых объектов к отопительному сезону специалисты проверили 2,28 тысячи погонных километров трубопроводов на территории 52 муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Подготовка теплосетей к предстоящему отопительному сезону идет по графику. Среди муниципалитетов, в которых проверена наибольшая протяженность тепловых сетей, лидируют Мытищи, Орехово-Зуевский и Дмитровский округа. При этом больше всего утечек на трубопроводах обнаружено в Рошале (21), Истре (16), Орехово-Зуевском (13) и Дмитровском городских округах (12)», – говорится в сообщении.

Профилактические работы проводят сотрудники коммунальных предприятий муниципальных образований и областной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС). Специалисты проводят гидравлические испытания, испытывая прочность тепловых сетей.

Работы по испытанию сетей позволяют увидеть повреждения и слабые точки на трубах и значительно уменьшить вероятность технологических сбоев и аварий в отопительный период. К 15 сентября муниципальные образования должны обеспечить полную готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону.