РИАМО - 2 сен. В Клинской больнице из носа 5-летнего ребенка врачи извлекли шуруп, который родители не замечали в течение года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В хирургическое отделение №3 Клинской городской больницы доставили девочку инородным предметом в носу. Предмет случайно обнаружили при медицинском осмотре в поликлинике.

«После проведения рентгенографии был выявлен металлический предмет в полости носа – шуруп. С большими техническими трудностями его извлекли из носа. Предмет находился в носу ребенка около года, так как при изъятии был заржавевшим и полуразрушенным», – сказала исполняющая обязанности главного врача Клинской городской больницы Ольга Стебловская.

По ее словам, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и находится под наблюдением специалистов.

Небольшие предметы – пуговицы, бусины, пища, насекомые – могут попасть в носовой ход у ребенка случайно либо осознанно. Для родителей главное – эти тела обнаружить и как можно быстрее извлечь самостоятельно или у отоларинголога, пояснила Стебловская.

«Я призываю родителей внимательнее смотреть за детьми, не оставлять в свободном доступе мелкие предметы. Если же вы заметили, что ребенок проглотил или вдохнул инородное тело, следует в срочном порядке обратиться к врачу», – добавила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.