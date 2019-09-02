РИАМО - 2 сен. Столичные власти продлили до конца 2023 года сроки возведения административного здания площадью 12 тысяч квадратных метров на Бутырской улице, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, одобрила продление срока реализации инвестпроекта по строительству административного здания на улице Бутырской, владение 1А (САО). Инвестором проекта выступает ООО «Базальт».

«ГЗК согласилась продлить сроки исполнения обязательств по возведению офисного комплекса суммарной площадью более 12 тысяч квадратных метров до 31 декабря 2023 года. К инвестору не будут применяться штрафные санкции», – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.