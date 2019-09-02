РИАМО (КОРОЛЕВ) – 2 сен. «Школа мам» на базе родильного дома подмосковного Королева снова начинает работать, первая лекция пройдет 4 сентября, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Занятия школы будут проходить по средам в 16:00.

«С 4 сентября в Королевском родильном доме начинается новый курс «Школы мам». Цель занятий – помочь физически и психологически подготовиться к очень важному и ответственному этапу в жизни женщину – материнству. Занятия будут проходить в конференц-зале Королевского родильного дома», – сказал представитель.

Темой первой лекции станет психологическая подготовка к родам. Занятие проведет психолог Резеда Кучкарова.

На лекциях «Школы мам» молодые родители узнают о естественных родах, родах с медицинской помощью, об образе жизни будущей мамы, о партнерских родах, грудном вскармливании и многом другом.

На лекции обязательно нужно записаться по телефону: 8(965)104-34-93. В сообщении необходимо написать «Школа мам» и свои фамилию, имя и отчество.