РИАМО (КОРОЛЕВ) – 2 сен. В подмосковном Королеве стартовал флешмоб в поддержку памятников архитектуры, сообщил «РИАМО в Королеве» историк архитектуры Андрей Чермошенцев.

Флешмоб, посвященный памятникам архитектуры и монументального искусства, проходит в преддверии Дня города.

«У каждого в Королеве есть любимый памятник. Мы предлагаем сделать селфи на фоне памятника и выложить в соцсети с хэштегом #памятникиКоролева. Я открыл флешмоб фотографией на фоне здания казарм бывшей Фабрики «Тов. Ф.Рабенека» в микрорайоне Первомайский 1909-1914 годов постройки», – сказал Чермошенцев.

Он призвал всех жителей города выкладывать фото с памятниками, а в День города будут подведены итоги и выяснится, какой памятник больше всего любят жители Королева.