РИАМО – 2 сен. Около 32 тысяч детей пошли в школы подмосковного Красногорска в понедельник, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В понедельник в Красногорске проводят торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Хаймурзина посетила праздничную линейку в образовательном центре «Созвездие».

«Сегодня (2 сентября – ред.) в 34 красногорские школы пошли почти 32 тысячи учеников. У нас город детей, и я надеюсь, что детей счастливых», – сказала Хаймурзина.

По ее словам, школы горокруга в текущем году приняли около 4,3 тысячи первоклассников.