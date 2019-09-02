РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 2 сен. Глава подмосковного Домодедова Александр Двойных в понедельник поздравил с Днем знаний школьников округа, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Школьные линейки, посвященные Дню знаний, проходят в Домодедове в понедельник. На торжественной линейке в гимназии №5 присутствовали Двойных, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и начальник УМВД России по городскому округу Домодедово Юрий Бойко.

«Я хочу пожелать вам новых побед. Каждый год мы должны поднимать планку, каждый год брать новую высоту и каждый год развивать новые дисциплины. Я хочу поздравить родителей, знаю, насколько для вас это важный день и важный праздник. И традиционно: Домодедово, только вперед! С Днем знаний!» – сказал Двойных.

Он добавил, что гимназия №5 – это одна из лучших школ Подмосковья и всей России. В этом году она второй раз вошла в Топ-100 школ Подмосковья.

С приветственной речью также выступила директор образовательного учреждения Наталья Рыженко, она поприветствовала ребят, их родителей и своих коллег.

«Примите искренние поздравления с началом нового учебного года. День знаний – праздник для всех. Он наполнен счастливыми воспоминаниями, радостными ожиданиями. Сегодня гимназия вновь открывает свои двери, и 1622 гимназиста сядут за парты», – сказала Рыженко.

В этом году в гимназии №5 шесть первых классов: от А до Е. Также здесь открыт кадетский класс при Следственном комитете Московской области. Всего за парты гимназии в понедельник сели 185 первоклассников.