РИАМО - 2 сен. В понедельник в 35 столичных школах заработали IT-классы, в которых обучают по одному из шести самых востребованных направлениях на рынке информационных технологий, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В 2019/20 учебном году в Москве открыли новый профиль предпрофессиональной подготовки «IT-класс в московской школе». 1036 московских ребят прошли конкурс и были зачислены в IT-классы, конкуренция составила три человека на место. Каждый класс будет посвящен отдельному направлению, среди которых будут робототехника, большие данные, технологии связи, программирование, моделирование и прототипирование, IT-безопасность.

«Вузами-партнерами проекта стали: НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ); МГТУ имени Баумана; НИУ Московский физико-технический университет (МФТИ); Московский политехнический университет; Санкт-Петербургский национальный исследова­тельский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)», — отмечается в материале.

Вузы совместно с IT-компаниями создают программу и содержание для каждого профильного класса, также они поставляют цифровые учебные материалы и составляют план и расписание активностей для учеников.

«В стартовый пакет цифровых учебных материалов входит учебный план, рабочие программы по базовому, специальным и сквозным курсам, контрольные работы, цифровые задачники и пособия, курсы для учителей, график мероприятий внеурочной деятельности, реализуемых силами IT-компаний и вузов», - говорится в сообщении.

В настоящее время разработаны и размещены в общем доступе на портале рабочие программы: «Базовый курс» (Computer Science, 264 часа), «Специальный курс: Большие данные» (264 часа); «Специальный курс: Программирование» (128 часов); «Специальный курс: Информационная безопасность» (128 часов); «Специальный курс: Робототехника» (128 часов); «Специальный курс: Технологии связи» (128 часов); «Специальный курс: Моделирование прототипирование» (128 часов).

Уже обучили 80 учителей, работающих в 35 школах, участвующих в проекте «IT-класс в московской школе». Они повысили свою квалификацию, изучив лучшие практики столичных школ, связанные с методами теоретической информатики и основ программирования на углубленном уровне. До конца текущего года специалисты ИТМО проведут еще восемь программ для повышения квалификации учителей.

Сейчас компании-партнеры продолжают составлять график мероприятий для ребят новообразованных ИТ-классов, а также разрабатывают для них учебные материалы для размещения в библиотеке «Московской электронной школы».