РИАМО – 2 сен. Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию не в виде ежемесячных выплат, а единовременно, сообщает РБК.

Сейчас выходящие на пенсию россияне получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия (по состоянию на день назначения) меньше 5% от суммы общей пенсии. Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия. Чтобы она была назначена, необходимо иметь порядка 177 тысяч рублей пенсионных накоплений.

«ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год», – говорится в материале.

При реализации предложений доля пенсионеров, получающих накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 рублей (20% от этой суммы – 1770 рублей).

По мнению экспертов, после принятия новых правил для того, чтобы получать накопительную пенсию, потребуется иметь на счету около 450-500 тысяч рублей. Учитывая, что в 2014 году отчисления в накопительную часть заморозили, то средний счет у многих граждан сейчас составляет около 70 тысяч рублей. Без заморозки средний счет сегодня не превышал бы 200 тысяч рублей, что примерно вдвое меньше, чем необходимо для назначения накопительной пенсии по предложенной схеме.