РИАМО - 2 сен. Благодаря прохладной погоде минувшее лето в Московском регионе выдалось наиболее богатым на грибы за последние 50 лет, сообщил РИАМО в понедельник ученый-миколог Михаил Вишневский.

«Это лето было очередным аномальным летом в череде уже, наверно, 10-15 аномальных лет. У нас каждый год аномальный по-своему. В плане грибов оно было очень позитивно-аномальным. Урожай грибов, который летом в средней полосе грибники собрали, он максимальный за последние 50 лет», - сказал Вишневский.

Он добавил, что благоприятно на рост грибов повлияла довольно прохладная погода.

«У нас было подряд с интервалом в две-три недели три похолодания. А для грибницы самым мощным стимулом является как раз резкое похолодание. И эти три волны после трех похолоданий слились в одну гигантскую волну. Грибы росли очень мощно весь июль и август», - отметил ученый.

По его словам, грибы в Московском регионе сойдут через два-три дня, их не будет около месяца. Следующую грибную волну следует ждать только в начале октября, при этом она будет менее продолжительна, чем летом.