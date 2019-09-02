РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 сен. Сотрудников патрульно-постовой службы подмосковных Люберец поздравили с их профессиональным праздником, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«В этот знаменательный день от лица руководства поздравляю сотрудников и ветеранов патрульно-постовой службы с профессиональным праздником! Выражаю искреннюю благодарность всему личному составу подразделения ППС МУ МВД России «Люберецкое» за верность долгу, добросовестное выполнение служебных обязанностей по обеспечению правопорядка, защите жизни и здоровья жителей», – сказал командир ОБППСП ведомства Сергей Степанов.

Он отметил, что патрульно-постовая служба занимает достойное место в системе МВД России и составляет самый многочисленный и боеспособный отряд органов внутренних дел. По словам Степанова, на сотрудниках ППС лежит ответственность за безопасность жизни и здоровья жителей Люберец.

«Патрульно-постовая служба по праву считается в полиции кузницей кадров. Те, кто прошел школу ППС и приобрел на этом жизненном этапе мужество, твердость характера, боевую закалку, становятся прекрасными операми, следователями и руководителями», – подчеркнул Степанов.



Он пожелал сотрудникам крепкого здоровья, успехов, оптимизма и семейного благополучия.