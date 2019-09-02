РИАМО – 2 сен. Столичный «Спартак» проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 1:0 в ходе выездного матча восьмого тура чемпионата России по футболу, сейчас в турнирной таблице московская команда занимает шестое место, сообщает Федеральное агентство новостей.

Победу команде из северной столицы обеспечил Юрий Жирков, забивший мяч на 41-й минуте. При этом московские футболисты продемонстрировали более грамотную игру. Только двое – Аяз Гулиев и Айртон Дантас – получили желтую карточку, в то время как «Зенит» удостаивали подобным предупреждением пять раз - за промахи Магомеда Оздоева, Эмилиано Ригони, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича и Дугласа Сантоса.

«На сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая первенство лишь «Краснодару». На счету команды 17 очков (пять побед, две ничьи, одно поражение). «Спартак» располагается на шестом месте с 14 очками (четыре победы, две ничьи, два поражения)», — говорится в сообщении.

Бывший футболист и тренер сине-бело-голубых Алексей Стрепетов рассказал, что этот матч был для обеих команд очень важен, ведь они обе состоят в ведущей группе.