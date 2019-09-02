РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. Гимназия имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска впервые выпустит учащихся по индивидуальному плану в новом учебном году, сообщила «РИАМО в Подольске» директор гимназии Наталья Квашенникова.

В понедельник в школах округа прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Всего в текущем году в школах Подольска начнут занятия свыше 5 тысяч первоклассников, а за парты сядут более 44,8 тысяч школьников. Традиционная линейка прошла и в гимназии имени Подольских курсантов, в рамках торжественной части Квашенникова рассказала об итогах прошедшего учебного года и планах на 2019-2020 учебный год.

«По итогам прошлого учебного года наша гимназия вошла в рейтинг «Топ 100 лучших школ Московской области» и с 82-го места она поднялась до 19. Это заслуга всего нашего дружного коллектива. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. У нас в этом году будет первый выпуск трех 11 классов, которые занимались по индивидуальному учебному плану. Его мы запустили в виде эксперимента в прошлом году и в текущем учебном году будем смотреть на результаты», – сказала Квашенникова.

Всего в гимназии имени Подольских курсантов в текущем учебном году будут заниматься свыше 1480 учащихся, в том числе и 170 первоклассников.