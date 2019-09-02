РИАМО - 2 сен. В Клину по подозрению в совершении мошеннических действий с земельными участками задержали двух местных жителей в возрасте 51 год и 55 лет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Бывший глава одного из местных сельских округов и его сообщница, профессионально занимающаяся деятельностью в сфере купли и продажи недвижимости, с помощью поддельного свидетельства о собственности присвоили себе земельный участок, бывший ранее в распоряжении администрации Клинского муниципального района. Тем самым нанесен ущерб в размере его кадастровой стоимости свыше 550 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Правоохранители установили причастность задержанных к незаконному приобретению прав на 14 земельных участков на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Мужчину отправили под домашний арест, женщину отпустили под подписку о невыезде.