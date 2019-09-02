РИАМО - 2 сен. Составлен рейтинг регионов России по доступности электроэнергии для населения, больше всего электричества на среднюю месячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщает РИА Новости.

Рейтинг доступности электричества составлен на основе расчетов количества киловатт-часов, которое могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных субъектов РФ во второй половине текущего года.

«В первой десятке регионов представлены почти все федеральные округа. Эксперты считают, что это свидетельствует об отсутствии тесной географической корреляции», - говорится в сообщении.

В топ-10 вошли Иркутская область (здесь жители платят чуть более 1 рубля за киловатт- час), ЯНАО, ХМАО, Мурманская область, Сахалинская область, Красноярский край, Хакасия, Тюменская область, Москва, Ненецкий автономный округ. Московская область в данном рейтинге занимает 38 строчку.

Замыкают рейтинг Ивановская область, Республика Адыгея и Республика Калмыкия. Средняя стоимость электроэнергии в стране составляет свыше 4 рублей за киловатт-час.