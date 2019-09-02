РИАМО - 2 сен. На востоке Москвы на набережной Шитова и территории вокруг Черкизовского пруда идет комплексное благоустройство, в рамках которого рабочие приступили к обустройству беговой дорожки, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

«На данный момент на территории ведется установка бордюрного камня вдоль будущей беговой дорожки. Помимо этого, обустраивают для нее основание: уплотняют грунт, затем укладывают слой песка, поверх которого засыпается щебень. После будет залит бетон, поверх которого будет уложено прорезиненной покрытие», – говорится в сообщении.

Пробежка по дорожке с прорезиненным покрытием снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, а шераховатость покрытия обеспечивает лучшее сцепление с подошвой обуви и амортизацию.

Маршрут будет проходить вдоль восточного берега Черкизовского пруда, огибать зону гидробиоплато, выходить на западный берег и замыкаться в зоне существующего моста. А в северо-восточной части территории маршрут будет соединен с беговой дорожкой Детского Черкизовского парка.

Длина маршрута на набережной Шитова составит порядка 1,5 километров, а вместе с дорожкой парка – почти 2,5 километра.

Общая площадь благоустройства территории составляет более 20 гектаров. Завершить работы планируется в текущем году.