РИАМО - 2 сен. Участники первой встречи с пассажирами по теме тарифов на Московских центральных диаметрах, которая прошла в столичном метро, интересовались правилами валидации билетов, стоимостью провоза багажа, в том числе лыж и велосипедов, а также возможностями использования студенческих карт, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На встрече было задано более 50 вопросов. В том числе пассажиры интересовались правилами валидации. На МЦД пассажирам для бесплатной пересадки необходимо будет обязательно проходить валидацию как на входе, так и на выходе со станций МЦД», - сказал собеседник агентства.

После запуска МЦД-1 и МЦД-2 по ним будут курсировать новейшие поезда «Иволга» в смешанном режиме с обычными электричками. Независимо от типа поезда стоимость проезда на МЦД будет фиксированной.

Московские студенты и школьники также будут иметь льготы для проезда на МЦД. В «Центральной» зоне проезд будет осуществляться по абонементу, записанному на социальную карту учащегося, стоимость которого составит 395 рублей на один месяц и 1185 рублей на три месяца.

Для проезда в зонах «Пригород» и «Дальняя» для учащихся также будут действовать льготные абонементы. В настоящее время их стоимость согласовывается с правительством Московской области.

Кроме того, пассажирам напомнили о нормах провоза багажа. В частности, любителям спортивного образа жизни при путешествии с лыжами необходимо будет внести оплату за провоз багажа - 60 рублей. С велосипедом можно будет перемещаться бесплатно. В целом все условия провоза багажа, велосипедов, животных, которые сейчас действуют на метро и МЦК, будут действовать при проезде и на Московских центральных диаметрах.

«Мы получили положительные отзывы от наших пассажиров, которые были на встрече и смотрели прямой эфир. Поэтому мы продолжим проводить подобные встречи, в том числе и на площадке павильона МЦД. Информация о них обязательно появится на официальных страницах проекта в социальных сетях», - добавил представитель пресс-службы.

Тарифы на проезд по первым двум Московским центральным диаметрам были утверждены 27 августа. Разовая поездка на МЦД по Москве в пределах «Центральной» зоны (в пределах станций «Марк» - «Сетунь», «Волоколамская» – «Остафьево») по билету «Кошелек» карты «Тройка» обойдется в 38 рублей.

В зоне «Пригород» (за пределами станций «Марк» – «Сетунь», «Волоколамская» – «Остафьево» и до конечных станций МЦД «Одинцово» – «Лобня», «Нахабино» – «Подольск») разовая поездка будет стоить 45 рублей.

За границами МЦД начинается «Дальняя» зона. Если пассажир едет со станций, находящимися за границами МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) и 45 рублей.

Запуск первых двух диаметров запланирован на ноябрь этого года. МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов Подмосковья. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

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