РИАМО - 2 сен. Движение на дорогах столицы в понедельник свободное, общая загруженность улиц города составляет три балла из десяти возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

К 17:00 прогнозируется четыре балла. Никаких серьезных ДТП и перекрытий в центре города не зафиксировано.

Ранее эксперты предупреждали, что на этой неделе в городе начнется ухудшение дорожной ситуации. После 1 сентября в столице традиционно увеличиваются пробки в утренние часы пик, так как больше автомобилистов станут ездить на работу и возить детей в школу.

По данным пресс-службы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), начиная с 26 августа количество автомобилей на дорогах столицы увеличилось на 15-17%. Это около 100-125 тысяч машин.

Усугубит ситуацию и традиционное движение дачников по вылетным шоссе из Москвы в область и обратно с пятницы по понедельник.