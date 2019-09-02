В усадьбе Знаменское-Губайлово 14 сентября откроется выставка живописи «Прогулка по городу». Автор картин, художник Ольга Шарапова рассказала «РИАМО в Красногорске» о географии своих работ, любимых жанрах и секретах вдохновения.

– Ольга, ваша выставка живописи будет проходить в историческом месте Красногорска – в усадьбе Знаменское-Губайлово. Почему именно здесь?

– Усадьба Знаменское-Губайлово очаровала меня с первого взгляда. Старинное здание находится прямо в центре Красногорска, столицы Московской области. Рядом расположены Знаменская церковь, сад и пруды. Усадьба была основана в конце XVII века. Несмотря на многочисленные переустройства и смену владельцев, она сохранила дух настоящей российской истории.

В начале XX века усадьба стала одним из культурных центров, связанных с московскими поэтами-символистами. Здесь бывали Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Юргис Балтрушайтис, Андрей Белый, а также художники «Голубой розы» Сергей Судейкин, Василий Милиоти, Николай Феофилактов.

– Выставка называется «Прогулка по городу», но на афише изображен явно не Красногорск. По каким городам вы предлагаете прогуляться посетителям?

– Да, на афише к выставке изображен город Чешский Крумлов. Но это не единственный европейский город – посетители смогут полюбоваться видами старинных городков Франции, Германии, Австрии, прогуляться вместе со мной по улочкам Верфена, Микулова, Страсбурга, Зальцбурга. Но и наши, русские города можно найти на полотнах. Среди картин есть подмосковные пейзажи.

Выставка «Прогулка по городу» называется так не случайно. Городской пейзаж – основной рефрен коллекции, включающей работы разных лет. Я выросла на природе, моя малая родина – подмосковная Кубинка. Но исключительно природные пейзажи, привычные многим, пишу не часто. Во многом это связано с моим характером, которому не присуща пейзажная плавность. Городской пейзаж с четкостью углов, теневыми контрастами объемов, нелинейностью старинных переулков больше ему соответствует.

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© Ольга Шарапова Пейзаж города Чешский Крумлов

– Экспозиция ограничена городской тематикой или здесь можно будет увидеть работы разных жанров?

– Писать в каком-то одном стиле значит искусственно ограничить себя. Работа должна быть разнообразной, тогда от нее не устаешь, да и взгляд не «замыливается». Именно поэтому городские пейзажи так часто чередуются у меня с цветами и животными. Но как только глаза начинают уставать от яркости лепестков, я возвращаюсь от натюрмортов к туманным или вечерним пейзажам, а потом снова пишу солнце.

Хотя, конечно, свет должен присутствовать в любой картине, будь то закат, ночная улица с фонарями или пасмурный день, когда капли дождя освещаются автомобильными фарами. Свет – главный элемент «волшебства» картины, без него холст не оживет.

– Получается, городской пейзаж – ваш любимый жанр?

– Да. Городской пейзаж – основной жанр моего творчества и главная тема выставки «Прогулка по городу». В городах сконцентрирована жизнь современного человека, но город может быть спокойным, сонным, не суетливым. Именно такой город чаще всего появляется на моих холстах.

Мне нравится писать дома. Глядя в их окна, можно представить чужую жизнь, придумать или додумать историю. Художник Владимир Стожаров говорил: «Я пишу не дома, а портреты домов». В свою очередь моя живопись не только одушевляет старинные замки или сельские усадьбы, но и предлагает зрителю совершить путешествие, «прогулку по городу», представляя себе любые события в декорациях картины.

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© Ольга Шарапова Сумерки. Лозаннский сон

– Иногда говорят, что у художников лучше всего получается писать родные места. Вы согласны с таким мнением?

– Наверняка многие художники согласятся с этим утверждением. Проще писать то, что хорошо знакомо. Точно так же некоторые живописцы создают и собственные автопортреты, запечатлевая себя на холсте в разном настроении и в разной одежде.

Лично мне, наоборот, нужно ощущение нового. Например, потрясающий маленький чешский городок Микулов, где мы неожиданно провели несколько дней из-за сильного тумана (не ходил транспорт), произвел незабываемое впечатление своим замком, словно надвигающимся на прохожих из средневековой мглы. В этом городе я написала сразу несколько картин.

И такие случаи – не редкость. Например, новогодний салют над Зальцбургом, когда весь город начал танцевать на главной площади под музыку Моцарта – это тоже картина. Родные места писать сложнее, они привычны. Для возникновения образа нужно потрясение, открытие.

Не менее прекрасны отражения храмов в реках нашей средней полосы, открывающийся вид на Оку из есенинского Константинова. Иногда эти пейзажи открываются с неожиданной стороны, завораживают и оказываются на полотне. Все эти картины можно будет увидеть на предстоящей выставке.

– Глядя на ваши картины, можно сразу сказать: у вас есть особенный художественный почерк. Вы его как-то специально формируете или это происходит интуитивно?

– На вопрос о собственном почерке отвечу, что сформировать его нельзя. Художественный почерк дается природой, как и обычный, письменный почерк, мимика или походка. И над тем, и над другим можно работать, но изменить в корне получится едва ли. Можно придумать искусственный почерк, как Пикассо, но таких примеров не очень много.

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© Ольга Шарапова

– Готовясь к интервью с вами, я заглянула в интернет и обнаружила, что вы являетесь администратором довольно популярной группы в Facebook, которая называется «Истории о живописи». Чему посвящен этот паблик и как удается совмещать живопись с соцсетями?

– Как вы правильно заметили, моя работа не ограничивается созданием картин. Я организовала в социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», Instagram) группу «Истории о живописи», где ежедневно размещаю произведения современных художников-реалистов, гиперреалистов, импрессионистов, абстрактных реалистов, сюрреалистов с краткой биографией или интересными историями из жизни мастеров.

«Истории о живописи» совмещают несколько функций. Первая из них – просветительская. К сожалению, уверена, что наш читатель не назовет сейчас ни одного современного художника из Франции, Австралии, США или Сербии. Более того, многие убеждены, что живопись давно «закончилась» и высококлассных мастеров просто нет. Мы считаем «современными» художников, работавших полтора века назад! А специфическое отношение наших музейщиков привело к тому, что многие стали восхищаться работами Шиле, Кало и Климта, не представляя, что, оказывается, существует что-то еще.

Второе назначение моих «Историй о живописи» – вдохновлять и учить. Я ежедневно учусь у мировых мастеров, изучая композицию, контрасты, новые инструменты, и очень надеюсь, что для многих художников этот паблик тоже стал окном в будущее живописи.

– Расскажите о любимых современных художниках, чье творчество вас вдохновляет.

– Сейчас на художественном небосклоне есть звезды, которыми восхищается весь мир, но у нас о них почти никто не слышал. Это акварелист-виртуоз Джозеф Збуквич – его картины заряжают светом и легкостью. Абстрактный реалист Тибор Надь, пишущий несуществующие, но, кажется, совершенно реальные пейзажи, которые словно появляются из тьмы, но сами они пронизаны внутренним светом.

Меня восхищают своим мастерством художники-самоучки Рамона Янгквист и Хуан Рамирес, которые могут преподать урок живописи маститым академикам.

Шедевры живописи рождаются каждый день. Очень хочется узнавать о них и вдохновляться ими в своей работе.