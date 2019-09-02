РИАМО - 2 сен. С начала 2019 года более 600 тысяч автомобилистов воспользовались перехватывающими парковками, расположенными около станций московского метро, всего в городе открыты 29 перехватывающих парковок, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы АМПП.

«Перехватывающие парковки пользуются большой популярностью как у москвичей, так и у гостей города. Возможность оставлять автомобили на таких парковках и пересаживаться на метро позволяет жителям сократить время поездки до работы. Это очень удобно для тех, кто живет далеко от станций метрополитена и вынужден добираться до них на личном транспорте. Кроме того, для тех, кто пользуется метро, такая парковка бесплатна», – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в июне у станций Сокольнической линии метро «Филатов луг», «Прокшино» и «Коммунарка» заработали три новые перехватывающие парковки со шлагбаумами общей вместимостью более 3,7 тысячи мест. До 1 октября по решению мэра Москвы эти парковки работают бесплатно, а потом в обычном для перехватывающих парковок режиме, то есть парковка автомобиля будет бесплатной при совершении двух поездок на метро.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефонам: 8 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного).