РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. Глава Подольска Николай Пестов поздравил школьников с началом учебного года и поприветствовал гостей на торжественной линейке в гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник в школах округа проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В текущем году в первый раз в школу пойдут свыше 5 тысяч юных жителей Подольска, всего за парты сядут более 44,8 тысячи школьников. Традиционная линейка прошла и в гимназии имени Подольских курсантов. Пестов посетил ее вместе с председателем комитета по образованию администрации округа Надеждой Фроловой.

«Уважаемые учащиеся, сегодняшний День знаний как всегда объединяет людей всех возрастов. Мне очень приятно быть гостем гимназии имени Подольских курсантов и отметить большие успехи ее педагогического коллектива. Уже не первый год гимназия входит в число 100 лучших школ Московской области», – сказал Пестов.

Он отметил, что учитель гимназии Павел Красновид будет представлять Подмосковье на Всероссийском конкурсе педагогов.

«Школьники, примите сердечные поздравления с началом учебного года! А первоклассникам желаю всего самого доброго на пути в страну знаний, а также больших успехов в учебе», – добавил Пестов.

Директор гимназии Наталья Квашенникова рассказала, всего в текущем году в общеобразовательном учреждении будет 51 класс и свыше 1480 учащихся. Впервые за парты сядут 170 первоклассников из 5 первых классов.

«Занятия начнутся сегодня с уроков Победы, а также с уроков по основам безопасности жизнедеятельности, на которые мы пригласили сотрудников пожарной охраны и МЧС. Традиционно дети возложат цветы к памятнику Подольским курсантам на территории гимназии и почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания», – пояснила она.