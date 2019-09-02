РИАМО - 2 сен. Начавшаяся неделя в Москве и Подмосковье будет очень теплой, температура окажется на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщила РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Текущая неделя обещает быть очень теплой с температурой на 4-5 градусов выше нормы. По сути своей такая погода характерна для первой декады августа, а не для начала сентября», - сказала Волосюк.

По ее словам, в понедельник и вторник в регионе осадков не ожидается, температура закрепится на уровне плюс 23-25 градусов. В среду ожидается прохождение атмосферного фронта, которое отметится ливневыми дождями. Местами могут прогреметь грозы, но сильными и затяжными дожди не будут.

Во второй половине недели погода в Москве и Подмосковье улучшится, но в четверг температура понизится до плюс 18-20 градусов. В пятницу вновь потеплеет, термометры покажут плюс 22 градуса.