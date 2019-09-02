РИАМО - 2 сен. В образовательных учреждениях Подмосковья в честь начала учебного года прозвенели первые звонки, в детские сады, школы и колледжи пошли свыше 1,6 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковных образовательных учреждениях начались первые занятия. Свои двери распахнули более 1,5 тысяч школ, 2 тысячи детских садов, 49 колледжей и шесть областных вузов. Всего в них пошли более 1,6 миллиона учащихся. Линейки и первые уроки прошли в штатном режиме», – сказала Забралова.

Она добавила, что в этом году Подмосковье демонстрирует рекордный прирост обучающихся в общеобразовательных учреждениях – количество школьников увеличилось на 47 тысяч.

«Увеличивается и количество педагогов в регионе – всего их 93 тысячи в регионе, это больше на 2,5 тысячи по сравнению с прошлым годом. В регионе проводится масштабная работа по созданию современных и комфортных условий обучения во всех учреждениях, в том числе, путем строительства новых и капитального ремонта уже имеющихся объектов образования», – уточнила Забралова.

По ее словам, в новом учебном году открылись 12 новых школ, а до конца года будут введены еще 12. Всего в этом году отремонтируют 32 школы и 39 детских садов. Ремонт уже завершился в 14 школах и 20 детских садах.

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