РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» в понедельник сразится с ХК «Трактор» в Челябинске в рамках первого матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте подольского клуба.

«В понедельник, 2 сентября, подмосковный хоккейный клуб «Витязь» (из Подольска – ред.) стартует в чемпионате КХЛ. Матч будет проходить с ХК «Трактор» в Челябинске и начнется в 17:00», – говорится в сообщении.

В «Тракторе» новый главный тренер – Петерис Скудра. За год до прихода в Челябинск он покинул нижегородское «Торпедо», в котором отработал в роли главного тренера с лета 2013 года. Латышский специалист заменил Алексея Тертышного, который руководил «Трактором» большую часть минувшего сезона.

Посмотреть трансляцию можно будет на сайте Континентальной хоккейной лиги.