РИАМО - 2 сен. Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме проведет слушание по делу о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых за участие в несогласованном митинге вместе с ребенком, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

Семья пришла на несанкционированный митинг 27 июля с младенцем. Родители передали своего сына третьему лицу, тем самым поставив под угрозу здоровье и жизнь ребенка. Отмечается, что это могло причинить ему физический и моральный вред, а супруги злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына.

«На основании определения Лефортовского районного суда города Москвы от 2 сентября 2019 года, на основании пункта 8 статьи 10 ГПК РФ судебное заседание по гражданскому делу по иску Перовского межрайонного прокурора города Москвы к Проказову Дмитрию Андреевичу, Проказовой Ольге Владимировне о лишении родительских прав, взыскании алиментов, рассматривается в закрытом режиме», - сказал собеседник агентства.

С учетом изложенного оглашение решения суда, если таковое состоится, будет проходить также в закрытом режиме, так как объявление решения (если таковое состоится) затрагивает права и законные интересы несовершеннолетнего ребенка (пункт 8 статьи 10 ГПК РФ).

Решения судов объявляются публично, за исключением случаев, если такое объявление решений затрагивает права и интересы несовершеннолетних.