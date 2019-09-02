РИАМО - 2 сен. В 16-м микрорайоне Зеленограда планируют построить храм, под возведение комплекса выделен участок площадью 0,55 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: Зеленоград, 16-й микрорайон (ЗелАО) для строительства храмового комплекса.

«На участке площадью 0,55 гектара можно будет построить православный храм суммарной поэтажной площадью 3,3 тысячи квадратных метров», - отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Земельный участок будет предоставлен религиозной организации «Подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме архистратига Божия Михаила в Зеленограде города Москвы Русской православной церкви (Московский патриархат)» в безвозмездное пользование сроком на девять лет.

Возведение культового объекта предусмотрено программой строительства храмов на территории города. В данный момент на участке уже имеется небольшая часовня.