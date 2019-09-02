РИАМО – 2 сен. На Варшавском шоссе в столице завершили строительство детского сада на 125 мест, здание доступно для маломобильных групп населения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
Как отметил председатель ведомства Олег Антосенко, Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 125 мест на юге столицы.
«Двухэтажное здание прямоугольной формы с одним подземным этажом построено инвестором в составе жилого комплекса на Варшавском шоссе. Главный вход выполнен на одном уровне с поверхностью земли, что позволяет без ступеней и пандусов обеспечить доступность для маломобильных групп населения», – говорится в сообщении.
Ориентация здания на местности выполнена с соблюдением требований по инсоляции и освещенности помещений. Входной вестибюль украшен витражным остеклением.
На территории расположены спортивные и игровые площадки с теневыми навесами для детей младших, средних, старших групп, площадка для построения и проведения совместных мероприятий. В рамках благоустройства территории выполнено наружное освещение и озеленение.
По поручению мэра города Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах.
«За период строительства детского сада в Южном Чертанове Мосгосстройнадзором проведено 15 проверок. Привлекались к ним и специалисты центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – добавил Антосенко.
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