РИАМО – 2 сен. На Варшавском шоссе в столице завершили строительство детского сада на 125 мест, здание доступно для маломобильных групп населения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Как отметил председатель ведомства Олег Антосенко, Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 125 мест на юге столицы.

«Двухэтажное здание прямоугольной формы с одним подземным этажом построено инвестором в составе жилого комплекса на Варшавском шоссе. Главный вход выполнен на одном уровне с поверхностью земли, что позволяет без ступеней и пандусов обеспечить доступность для маломобильных групп населения», – говорится в сообщении.

Ориентация здания на местности выполнена с соблюдением требований по инсоляции и освещенности помещений. Входной вестибюль украшен витражным остеклением.

На территории расположены спортивные и игровые площадки с теневыми навесами для детей младших, средних, старших групп, площадка для построения и проведения совместных мероприятий. В рамках благоустройства территории выполнено наружное освещение и озеленение.

По поручению мэра города Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах.

«За период строительства детского сада в Южном Чертанове Мосгосстройнадзором проведено 15 проверок. Привлекались к ним и специалисты центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – добавил Антосенко.